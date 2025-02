Des artistes corses exposent leurs œuvres au cœur de Paris

« La Corse est bien représentée sur l’ensemble de ce salon », sourit la peintre ajaccienne Carina Simoni qui participe pour la troisième fois à l’évènement en glissant : « Même s’il est toujours difficile pour nous de nous déplacer avec nos œuvres ». Après avoir été sélectionné pour participer à l’évènement, chaque artiste doit en effet se rendre à Paris à ses propres frais et organiser la logistique pour acheminer ses œuvres. « Cette année, il y a eu une belle solidarité entre le groupe. Nous avons essayé de réduire les coûts en mutualisant le déplacement des œuvres », se félicite Carina Simoni. « Et puis Jean-Marie Zacchi, qui est un peintre internationalement connu, et qui est membre des artistes français depuis plus de 40 ans, nous a toujours très bien accueillis, nous, artistes corses, et mis en valeur du mieux qu’il le pouvait pour nous faire entrer dans cette famille artistique ».



Pour les artistes corses, la participation à Art Capital revêt plusieurs intérêts. « Tout d’abord, ce salon a l’avantage de réunir énormément d’artistes. Cela permet de découvrir autre chose que ce que l’on peut voir en Corse, pouvoir faire des rencontres avec d’autres artistes, et nous permettre de développer notre propre création artistique. C’est une ouverture culturelle qui est énorme », explique Carina Simoni en pointant également les retombées qui peuvent suivre un tel salon. « Cela nous permet de prendre contact avec des galeries ou même avec d’autres artistes pour faire des partenariats. Le fait d’être sélectionnés dans ce type de salon permet d’avoir une reconnaissance auprès des autres artistes », souligne-t-elle. Enfin, elle insiste également sur la récompense que constitue une sélection à Art Capital. « Quand on est autodidacte comme moi, on n’a pas forcément de recul sur son travail afin de savoir si ce qu’on peut produire est de qualité ou non. Le fait d’être sélectionné parmi des milliers d’inscrits est déjà une reconnaissance en soi dans l’approche artistique et c’est déjà énorme », se réjouit l’artiste-peintre.