Dermatose nodulaire contagieuse : lancement d’une campagne de vaccination préventive en Corse

C.-V. M le Vendredi 29 Août 2025 à 18:01

Une campagne de vaccination préventive des bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) va débuter en Corse à partir du lundi 1er septembre. La décision a été validée le 28 août lors de la réunion du Comité national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV), présidée par la ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard.