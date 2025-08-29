CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Une éclipse totale de Lune visible en Corse le 7 septembre 29/08/2025 Vagues dangereuses annoncées sur la côte occidentale du Cap Corse et de la Haute-Corse 29/08/2025 Abattoir de Porto-Vecchio : le SMAC promet un accompagnement des éleveurs 29/08/2025 Dermatose nodulaire contagieuse : lancement d’une campagne de vaccination préventive en Corse  29/08/2025

Dermatose nodulaire contagieuse : lancement d’une campagne de vaccination préventive en Corse


C.-V. M le Vendredi 29 Août 2025 à 18:01

Une campagne de vaccination préventive des bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) va débuter en Corse à partir du lundi 1er septembre. La décision a été validée le 28 août lors de la réunion du Comité national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV), présidée par la ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard.



Dermatose nodulaire contagieuse : lancement d’une campagne de vaccination préventive en Corse
Une demande portée par les professionnels corses
Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) de Corse a présenté devant le CNOPSAV la demande émise par les professionnels de l’île. Celle-ci a été approuvée à l’unanimité, ouvrant la voie à la mise en place d’une vaccination préventive de l’ensemble du cheptel bovin insulaire.


Une campagne prise en charge par l’État
Le dispositif prévoit une vaccination gratuite pour les éleveurs, l’État prenant en charge l’intégralité du coût. L’opération sera menée par les vétérinaires et coordonnée par le Groupement de défense sanitaire (GDS) et le Groupement technique vétérinaire (GTV). Elle doit s’étendre sur une période de quatre mois.


Réunion de coordination le 2 septembre
Le préfet de Corse réunira, le 2 septembre, les acteurs de la campagne (vétérinaires, représentants du GDS, professionnels de la filière et services de l’État) afin de préciser les modalités pratiques, le suivi et l’information qui accompagneront cette opération.


Une maladie animale hautement contagieuse
La DNC est une maladie virale transmise par des insectes piqueurs. Elle provoque de fortes pertes de production et peut entraîner la mort d’une partie du cheptel touché. Aucun cas n’a été détecté en Corse à ce jour. Cette maladie ne présente aucun danger pour l’homme, ni par contact direct, ni par la consommation de viande ou de lait issus d’animaux infectés.
Des communications détaillées viendront préciser la mise en œuvre du plan de vaccination.
----
Pour plus d’informations : https://draaf.corse.agriculture.gouv.fr




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos