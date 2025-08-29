Dermatose nodulaire contagieuse : lancement d’une campagne de vaccination préventive en Corse

Une demande portée par les professionnels corses
Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) de Corse a présenté devant le CNOPSAV la demande émise par les professionnels de l’île. Celle-ci a été approuvée à l’unanimité, ouvrant la voie à la mise en place d’une vaccination préventive de l’ensemble du cheptel bovin insulaire.
Une campagne prise en charge par l’État
Le dispositif prévoit une vaccination gratuite pour les éleveurs, l’État prenant en charge l’intégralité du coût. L’opération sera menée par les vétérinaires et coordonnée par le Groupement de défense sanitaire (GDS) et le Groupement technique vétérinaire (GTV). Elle doit s’étendre sur une période de quatre mois.
Réunion de coordination le 2 septembre
Le préfet de Corse réunira, le 2 septembre, les acteurs de la campagne (vétérinaires, représentants du GDS, professionnels de la filière et services de l’État) afin de préciser les modalités pratiques, le suivi et l’information qui accompagneront cette opération.
Une maladie animale hautement contagieuse
La DNC est une maladie virale transmise par des insectes piqueurs. Elle provoque de fortes pertes de production et peut entraîner la mort d’une partie du cheptel touché. Aucun cas n’a été détecté en Corse à ce jour. Cette maladie ne présente aucun danger pour l’homme, ni par contact direct, ni par la consommation de viande ou de lait issus d’animaux infectés.
Des communications détaillées viendront préciser la mise en œuvre du plan de vaccination.
----
Pour plus d’informations : https://draaf.corse.agriculture.gouv.fr
Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) de Corse a présenté devant le CNOPSAV la demande émise par les professionnels de l’île. Celle-ci a été approuvée à l’unanimité, ouvrant la voie à la mise en place d’une vaccination préventive de l’ensemble du cheptel bovin insulaire.
Une campagne prise en charge par l’État
Le dispositif prévoit une vaccination gratuite pour les éleveurs, l’État prenant en charge l’intégralité du coût. L’opération sera menée par les vétérinaires et coordonnée par le Groupement de défense sanitaire (GDS) et le Groupement technique vétérinaire (GTV). Elle doit s’étendre sur une période de quatre mois.
Réunion de coordination le 2 septembre
Le préfet de Corse réunira, le 2 septembre, les acteurs de la campagne (vétérinaires, représentants du GDS, professionnels de la filière et services de l’État) afin de préciser les modalités pratiques, le suivi et l’information qui accompagneront cette opération.
Une maladie animale hautement contagieuse
La DNC est une maladie virale transmise par des insectes piqueurs. Elle provoque de fortes pertes de production et peut entraîner la mort d’une partie du cheptel touché. Aucun cas n’a été détecté en Corse à ce jour. Cette maladie ne présente aucun danger pour l’homme, ni par contact direct, ni par la consommation de viande ou de lait issus d’animaux infectés.
Des communications détaillées viendront préciser la mise en œuvre du plan de vaccination.
----
Pour plus d’informations : https://draaf.corse.agriculture.gouv.fr