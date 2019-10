Découvrez les activités du centre social et culturel U Liamu Gravunincu de Peri

Cette rentrée encore le centre social et culturel U LIAMU GRAVUNINCU propose une quarantaine d'activités et de services dans le domaine social, sportif, culturel et intergénérationnel. De la permanence psychologue, à la marche nordique en passant par les cours de corse et d’anglais ou l'accompagnement des personnes âgées isolées.



Vous trouverez sur le site toutes les informations ainsi que les quelques nouveautés qui viennent compléter l'accompagnement au service du lien social.











Côté éducation, culture



• Aide aux devoirs pour les jeunes



• Alphabétisation, cours de français pour les adultes



• Théâtre







Dans le domaine social, pour les séniors,



• Atelier informatique pour éviter l’exclusion des séniors engendrée notamment par la dématérialisationdes services publics



• Atelier Prévention routière



• Naturopathie : des moyens naturels pour préserver son autonomie







Côté sport



• LCMA Longe-côte Marche aquatique



• Tai Chi







Dans le domaine intergénérationnel



• FATTU IN CASA



Ateliers de fabrication de cosmétiques et de produits ménagers d’entretien



• Ateliers travaux manuels pour adultes " DIY" (Do It Yourself)



• les mercredis ré'créatifs pour les 7/11 ans: du sport, du bricolage, des ateliers de création, de la cuisine…pour découvrir et créer en s’amusant











On retrouve U liamu gravunincu sur la page facebook U liamu gravunincu et sur internet www.ulg.asso.fr