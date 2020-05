Déconfinement : redémarrage en demi-teinte pour les commerçants bastiais

C'est masqué que Nine, nous accueille dans son magasin de jouet de la rue César Campinchi à Bastia. Depuis le 11 mai, la commerçante qui avait fermé ses portes pendant deux mois voit revenir sa clientèle. Le secteur de l'enfance semble épargné par la désertification du centre-ville lié au coronavirus : " Beaucoup de personnes viennent car ils ont des cadeaux d'anniversaire en retard ou pour régaler leurs enfants après ce confinement qui a été long pour eux.", lance-t-elle.



Du côté du prêt à porter homme et femme, la tendance est bien différente. Frédéric, propriétaire du magasin du même nom flâne sur son téléphone portable en attendant des clients : "La première semaine du déconfinement, les clients étaient plutôt au rendez-vous. Mais là c'est vrai que c'est calme, on sent que les gens ont moins d'argent."



Une centaine de mètres plus loin, Emmanuelle est du même avis et rajoute : " Essayer des habits avec un masque c'est pas très sympa... heureusement qu'il fait beau, les gens viennent plus facilement en ville comme ça."



Ils en sont convaincus, la fermeture des bars et des restaurants réduit l'activité du centre ville et la fréquentation de leurs magasins. "Souvent les personnes se baladent en ville, font du shopping, font une pause et vont boire un verre. C'est vrai que sans c'est moins agréable.", déplore le propriétaire d'une parfumerie bastiaise.



S'ils se plaignent du manque de fréquentation, tous les commerçants sont tout de même d'accords pour dire que : "Les clients sont irréprochables, tous respectent parfaitement les gestes barrières."