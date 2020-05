Déconfinement: Les restaurateurs se (re)mettent à table !

C’est avec un beau sourire, dissimulé sous son masque, que Jean-Michel Oberti, propriétaire du restaurant «La Litorne» au Hameau Casevecchie, à Ville-di-Pietrabugno, sur les hauteurs de Bastia nous a accueilli. «Nous étions fermés depuis le 14 mars et on a hâte de retrouver nos client s» souligne t-il. Entre temps il a dû mettre au chômage partiel les 4 employés de l’établissement. «Ça a vraiment été très compliqué au début car le gouvernement a annoncé la fermeture des établissements le samedi soir, sans préavis. Il a donc fallu gérer le stock. J’ai fait une distribution à mes employés mais j’avais quand même un peu anticipé et je n’avais pas de grosses quantités».





Si certains de ses confrères ont continué une certaine activité en confectionnant des plats à apporter, Jean-Michel Oberti n’a pas souhaité le faire. «C’était trop compliqué pour nous et peu rentable, travaillant uniquement avec des produits locaux».

Aujourd’hui, Jean-Michel Oberti et son équipe piaffent d’impatience en attendant de reprendre le service, mais avant cela le maître des lieux a dû se plier aux exigences sanitaires face à la pandémie qui certes s’éloigne mais n’est pas totalement pas éradiquée. « Même si là aussi j’avais un peu anticipé, on a dû travailler dans l’urgence: Réagencement des tables à l’intérieur, mise en place de plexiglas, de distributeurs de gel. Cela a nécessité aussi quelques travaux. De 50 couverts on a réduit à 25 pour respecter la distanciation. Mais ce qui prime pour moi c’est la sécurité des clients et de mes employés. Il faut qu’ils se sentent en sécurité. Il me faudra encore réagencer lorsque j’ouvrirai la terrasse extérieure. Tout va être compliqué, mais la reprise, la survie de l’établissement passe par là ».





Coté personnel, aucun licenciement. Ils seront 4 aux fourneaux ou en salle à partir du 2 juin. Coté ravitaillement, le restaurateur a reçu l’assurance de tous ses fournisseurs locaux d’être livré à temps. Mais comment voit-il cette réouverture?

«Mardi soir nous sommes complets. Pour les jours suivants, c’est encore flou. Je suis optimiste et je positive. Je pense que ma clientèle va revenir et j’espère une totale relance d’ici 15 jours. Je travaille surtout avec une clientèle locale, à l’année mais j’espère aussi voir quelques touristes cet été».



Et concernant les prix?

«Il n’y aura aucune augmentation des prix de ma carte. Je ne vais pas assassiner des clients qui eux aussi en ont bavé pendant 3 mois. Certains plats vont même baisser car j’ai pu négocier les prix auprès des fournisseurs».