Déconfinement : L’Exécutif corse annonce la relance des transports et du tourisme

Feu sur le Green pass

Une absence de concret dénoncée également par Christelle Combette : « Je ne vois aucune avancée significative et concrète pour aider et accompagner les Corses qui ont été fortement impactés par cette crise sanitaire sans précédent ! ». La conseillère du groupe Per L’Avvene porte, elle aussi, le fer sur le tourisme : « Ne pensez-vous pas que les professionnels du tourisme attendent autre chose de vous ? Que vous souteniez la filière, soit en leur permettant de faire face à la crise, soit en encourageant la demande dans le respect des recommandations sanitaires. Et quelle fut votre réponse ? Le Green Pass ! Nous y sommes totalement opposés ! D'abord pour des questions de fiabilité puisque les spécialistes s'accordent sur le fait que vous pouvez être testés négatifs et avoir des symptômes le lendemain. Ensuite, parce que c'est un coup médiatique que vous avez voulu faire : le fameux buzz que vous recherchez en permanence ! Votre proposition manque d'honnêteté intellectuelle. C'est irréalisable à bien des niveaux, légal, logistique... Et, c'est contre-productif en termes de promotion de la Corse. Autant dire aux gens de ne pas venir ! Autant dire aux professionnels de fermer leur établissement ! Ce dispositif n'offre aucune garantie sanitaire et empêche toute reprise de l'activité touristique ! Est-ce ça que vous souhaitez pour la Corse ? Sur combien de morts économiques avez-vous misé ? Selon nous, la seule voie possible résiderait dans un test basé sur le volontariat... ». De la même façon, l’élue ajaccienne tire à bouts portants sur « la carence d'initiative » économique : « Alors là, c'est carrément nul, inexistant ! Nous disposons d'une agence chargée du développement économique, nous attendons en vain un rapport sur le soutien aux entreprises et à l'économie en général. Nous nous retrouvons avec un inventaire des mesures existantes qui, pour la plupart émanent de l'Etat ».



Pas de potion magique !

La riposte arrive féroce par la voix de Bianca Fazi qui laisse échapper sa colère en remettant au centre du jeu une réalité sanitaire qui reste très difficile et incertaine : « Je voudrais rappeler que nous sommes toujours dans le plan blanc. Savez-vous ce que cela signifie ? ». S’en suit un chjami & rispondi qui se clôt par le départ du groupe Per L’avvene. Nanette Maupertuis ramène le débat sur le plan touristique et répond point par point, de manière très technique, aux critiques : « Nous sommes sur tous les fronts depuis début mars, sur le plan économique, comme sur le plan sanitaire, même si la priorité était d’abord de sauver des vies. Nous n’avons pas à rougir de nos dispositifs, nous avons été attentifs, proactifs et sérieux au regard des moyens dont nous disposons. Vous nous reprochez de faire des études, mais quand on arrive à l’hôpital, on ne se précipite pas pour administrer un remède, on fait d’abord des analyses et ensuite on administre une potion, mais des potions magiques, il n’y en a pas ! ». Concernant le Fonds Sustegnu, « Nous l’avons produit avant les autres régions, il est dimensionné à notre réalité. 188 dossiers ont été déposés. Nous avons obtenu de l’Etat que le critère d’obtention du Fonds de solidarité (FSN) soit abaissé à 50%. Aujourd’hui, la CDC met 1 million € tous les mois sur le FSN, c’est beaucoup pour une petite collectivité comme la nôtre. C’est nous qui avons payé le portail, l’avons monté pour permettre à l’Etat de recevoir les demandes, le préfet paye mais avec l’argent de l’Etat et de la CDC qui a mis au prorata de sa population et de son PIB. Nous avons même financé la formation des agents de la SDAC. Il ne faut pas dire que l’Etat fait tout ! Nous faisons ensemble ! La territorialisation des fonds nationaux est possible grâce à la CDC ». Et d’ajouter : « La récession ne fait que commencer, il faut être dans une logique de reconstruction positive ».



Les meilleurs choix

Gilles Simeoni tient, lui aussi, à remettre les pendules à l’heure COVID : « Nous sommes sous la pression d’une situation inédite qui nous conduit à faire des choix difficiles. La première phase était terrible d’un point de vue sanitaire, mais manichéenne. Ce que nous avons fait est incontestable. Nous avons été la première région à prendre l’initiative de commander des masques à l’extérieur de l’Europe, nous en avons distribué 819 000 à tout le secteur sanitaire et médico-social. La CDC, alors que ce n’est pas sa compétence, a permis de couvrir 100% des besoins recensés et, peut-être, sauvé des vies. Personne ne peut nous reprocher de conserver la même volonté de sauver des vies, d’empêcher le rebond de l’épidémie, de sécuriser la population résidente et les gens qui arrivent ». Un dispositif spécifique pour la Corse que Christophe Castaner, remémore-t-il, avait validé sur le principe sans y donner suite. « En veillant à conserver la cohésion de notre société, nous devons ensemble essayer de concilier ces deux exigences sanitaire et touristique. A chaque intervention publique, le gouvernement insiste sur le fait que la bataille n’est pas gagnée ». Et de conclure : « La vie doit reprendre, mais notre responsabilité est d’envisager tous les scénarii et de les gérer. Ce qui m’importe est de créer les conditions pour que les meilleurs choix soient faits pour la Corse et les Corses ».

Le rapport a été acté à l’unanimité des présents, avec les voix de la majorité territoriale, de la Corse dans la République et d’Andà per Dumane. Per L’Avvene ayant quitté la séance n’a pas participé au vote.



N.M.