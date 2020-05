Déconfinement. A Ajaccio les plages ne rouvriront pas pour le moment

"Concernant l'accès aux plages, la règle générale reste la fermeture mais le préfet pourra autoriser l'accès aux plages, lacs et centres nautiques sur demandes des maires", a précisé jeudi 7 mai, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner qui a quand même indiqué que les préfets auront la possibilité de déroger à ce principe général, à la demande expresse de chaque maire.

A deux jours du déconfinement, les positions des maires corses ne sont pas unanimes, et de nombreux élus du littoral espèrent ouvrir leurs plages.

Ce n'est pas le cas à Ajaccio où Laurent Marcangeli a choisi le chemin de la prudence et décidé d'attendre deux semaines avant de réouvrir ses plages. "Je vais laisser passer deux semaines à partir de lundi pour avoir le temps d’observer la réaction générale de la population par rapport au déconfinement et puis également voir au niveau médical et sanitaire si on n’ pas des risques d’une deuxième vague." affirme le premier magistrat. "C’est donc en toute précaution et progressivité qu’on va avancer.".



Une décision cohérente

"Pour moi il y aurait eu une certaines formes d’incohérence si en gardant fermées les école, je permettais la reprise des activités sur les plages. Je comprends que les gens aient hâte de retrouver l’accès aux plages qui font partie de notre tradition et notre identité mais on est encore dans une situation délicate. Le déconfinement n’est pas total et pendant les deux semaines qui viennent nous allons observer les choses d’un point de vue sanitaire.".



Ajaccio cluster de l'épidémie



Le maire de la ville impériale veut éviter un deuxième rebond de l'épidémie de coronavirus, Ajaccio a en effet été très impacté par la crise sanitaire avec un foyer d’épidémie "il ne faut pas se tromper, ce virus est dangereux là où il y a beaucoup d’habitants." affirme-t-il. "Si on ouvrait les plages de la ville on aurait surement une très forte affluence et il serait difficile de respecter les gestes de distanciation sociale."