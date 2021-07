Déchets : lancement de la première collecte en "porte à porte" à Bastelicaccia

La communauté de communes Celavu Prunelli, qui détient la compétence de la collecte des déchets, est donc chargée de mettre en place ce nouveau dispositif. Deux bacs de 120 litres sur roulettes, jaune pour les emballages et gris pour les ordures ménagères résiduelles, sont mis à disposition des bénéficiaires. Ces bacs doivent être conservés sur leur propriété, sortis la veille au soir de la collecte et rentrés le plus tôt possible après la collecte (1). Les administrés s’engagent dans le cadre d’une convention à maintenir les bacs dans un état de propreté constant, de les désinfecter et de ne pas les détourner de leur usage d’origine.Après avoir sectorisé et cartographié les quartiers pilotes, dressé la liste des habitants, communiqué au sujet du nouveau dispositif, la mise en place de la collecte en porte à porte passe par un cycle de visites au domicile des habitants. Ces visites sont l’occasion pour les conseillers communautaire de la commission déchets, Monique Chiocca et Jean-Baptiste Mazzacami et l’ambassadrice du tri, Nathalie Nivot, de présenter le nouveau dispositif, de faire le point sur le tri à la maison et de distribuer des mémotris avec des consignes de tri pour tous les flux : emballages, verres, papiers, cartons, textiles, déchets verts, déchets organiques.En complément, un flyer sur la recyclerie de Cauro, gérée par le Syvadec, présente la liste de tous les déchets acceptés, les jours et horaires d’ouverture, et le contact téléphonique de l’agent d’accueil (2).La question de la gestion des biodéchets (déchets de cuisine et de table) revient systématiquement au cours de l’entretien. Les déchets de cuisine et de table représentent en moyenne 25 à 30% de nos ordures ménagères au niveau national et 46% sur un échantillonnage de plus de 200 sacs effectués sur notre territoire en avril dernier. La solution proposée la plus simple et la moins onéreuse est l’installation d’un composteur de jardin ou d’un lombricomposteur d’intérieur. Les distributions gratuites, organisées tout au long de l’année, en partenariat avec le Syvadec, financées par l’Ademe et l’Office de l’Environnement de la Corse, permettent aux usagers de s’équiper et de détourner de leurs ordures ménagères des déchets qui seront transformés en amendement pour le jardin (3).On le voit, mettre en place le porte à porte, au-delà de l’aspect pratique que ce dispositif offre aux usagers, c’est aussi l’occasion de les sensibiliser à toutes les autres pratiques de tri.Selon l’ ambassadrice du tri de la communauté de communes (4), « l’accueil a été formidable. Je n’ai rencontré que des gens déjà très engagés dans le tri, en attente de solutions pratiques et conscients de l’importance de réduire le volume des déchets envoyés vers nos centres d’enfouissement déjà saturés ».Près de 70 foyers ont déjà été dotés de ces deux nouveaux bacs. La collecte a débuté ce lundi 5 juillet pour les ordures ménagères et ce mardi 6 juillet pour les emballages. Commence la phase de suivi du dispositif. Il s’agit, en collaboration avec les agents de collecte et les usagers, de s’assurer que les bénéficiaires respectent bien les plannings de collecte, que les bacs sont correctement rentrés après chaque tournée, que tous les foyers sont bien pourvus en bacs, notamment les résidences secondaires et enfin que les consignes de tri sont bien respectées. Les observations, négatives comme positives, permettront d’apporter des mesures correctives et de répliquer le dispositif dans d’autres quartiers de la commune de Bastelicaccia.(1) Collecte en porte à porte : sortir les bacs noirs d’ordures ménagères le dimanche soir, les bacs jaunes d’emballages le lundi soir.(2) Recyclerie de Cauro : du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 14h à 17h – 06 47 68 20 15(3) Inscription obligatoire pour recevoir un composteur gratuit sur : https://composteur.syvadec.fr/ (4) Ambassadrice du tri, Communauté de communes Celavu Prunelli : triselectif@cc-cp.fr