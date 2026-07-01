Déchets en Corse : le plan de gestion montre des résultats, mais le stockage reste sous tension

Reste le point noir : le traitement des déchets résiduels, ceux qui finissent enfouis, une contrainte aggravée par l'insularité. Les résultats progressent pourtant, avec une baisse de 14% des DMA enfouis entre 2010 et 2024 (de 176 000 à 133 821 tonnes) et de 19% pour l'ensemble des déchets non dangereux non inertes. Mais l'objectif du plan, réduire de moitié l'enfouissement, reste difficile à atteindre avec seulement deux sites de stockage encore en activité. "Aujourd'hui, on est dans une phase transitoire, le temps que le plan produise ses effets. Pour l'instant, on est encore en phase de tension", reconnaît Olivier Perrin, rappelant les réquisitions régulières de sites par la préfecture. "Si on ne change rien, un jour les installations seront pleines, et on ne peut pas en créer à volonté. C'est la pire des choses, d'un point de vue environnemental comme sanitaire."



Pour sortir de cette impasse, le plan mise sur deux leviers. D'abord une filière de valorisation énergétique de type CSR (combustibles solides de récupération), qui cristallise les oppositions d'une partie du monde associatif et politique corse. Olivier Perrin en précise le principe : "Ce n'est pas une usine d'incinération, contrairement à ce qu'on dit de manière simpliste. Le CSR nécessite un sur-tri en amont." Une fois les matières organiques et recyclables retirées, il reste une fraction à fort pouvoir calorifique qui peut produire électricité ou chaleur. Ensuite et surtout, la prévention, qui représente la moitié des actions du plan. "L'économie circulaire, c'est avant que le déchet soit produit, ce n'est pas le recyclage", insiste-t-il, rappelant que dans une poubelle non triée, la moitié du volume est constituée d'emballages à usage unique. "Il y a le rôle des industriels, qui nous inondent de produits sur-emballés, et celui du ménage, qui peut résister dans ses gestes quotidiens."

