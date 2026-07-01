Corse - Le lent et inexorable déclin de nos villages



Le village existe toujours physiquement, mais ce qui lui donnait sa respiration s'est progressivement effacé. Comme si les lieux continuaient d'exister alors que leur substance s'était lentement dissipée. Une vieille photographie, presque une carte postale d'un autre temps, permet parfois de comprendre ce malaise : ce ne sont pas les pierres qui ont disparu, mais l'âme qui les habitait.





Quand le village était une communauté

À travers les photographies anciennes, il est possible d'imaginer la vie de ceux qui nous ont précédés. Les conversations échangées sur le pas des portes, les jardins cultivés, les troupeaux, les petits métiers qui permettaient à chacun de vivre modestement mais ensemble. Les portes restaient ouvertes. Les enfants passaient librement d'une maison à l'autre. Les anciens observaient la rue depuis un banc placé à l'ombre. Les nouvelles circulaient naturellement. Les joies comme les peines étaient partagées. La vie était rude. Personne ne souhaiterait revenir à la pauvreté, à l'exode ou aux privations. Mais il existait alors quelque chose qui dépassait le simple confort matériel : un sentiment d'appartenance. Le village n'était pas seulement un lieu de résidence. Il était une communauté. Les conflits existaient déjà. Les rivalités aussi. Mais chacun savait que sa propre existence dépendait aussi de celle des autres.





Le temps des fidélités

Le tourisme n'a pas toujours constitué une menace. Entre les années 1960 et 1990, beaucoup de villages corses ont accueilli un tourisme familial qui s'intégrait naturellement à la vie locale. Les mêmes familles revenaient chaque été. Elles louaient souvent la même maison. À force de fidélité, elles devenaient autre chose que de simples vacanciers. Les enfants grandissaient ensemble. Les liens se construisaient au fil des années. Beaucoup de visiteurs sont devenus, avec le temps, presque des habitants. Cette époque correspondait aussi à une autre société, celle où des familles économisaient toute une année pour venir passer quelques semaines en Corse. Les vacances étaient une rencontre bien davantage qu'une consommation.





Quand la rentabilité a remplacé la relation

Puis les séjours se sont raccourcis. Le mois est devenu quinze jours. Quinze jours sont devenus une semaine. Puis quelques nuits seulement. Avec l'essor d'Airbnb et des autres plateformes de location saisonnière, une nouvelle logique s'est imposée. Les rotations se sont accélérées. Les maisons se sont transformées en produits d'exploitation touristique. Les boîtes à clés, discrètement accrochées aux façades ou aux portails, sont devenues le symbole silencieux de cette mutation. Elles permettent d'accueillir sans accueillir, de louer sans rencontrer, de faire circuler les visiteurs sans qu'aucun visage ne croise réellement un autre. Le visiteur fidèle est devenu un client. La maison familiale est devenue un actif.





Le village est devenu un marché.

Il serait pourtant trop simple d'accuser uniquement des forces extérieures. Les Corses eux-mêmes ont parfois accompagné cette évolution. Les revenus de la location saisonnière représentaient une opportunité difficile à refuser. Beaucoup ont fait des choix compréhensibles à l'échelle individuelle, sans toujours mesurer leurs conséquences collectives. L'avidité n'a pas toujours parlé une langue étrangère.





Quand la beauté devient un marché

À mesure que les villages conservaient leur authenticité, leur valeur marchande augmentait. Les maisons transmises depuis plusieurs générations sont devenues des biens très recherchés. Les terrains ont pris une valeur que les habitants eux-mêmes ne pouvaient plus suivre. Les résidences secondaires se sont multipliées. Les locations saisonnières ont progressivement remplacé l'habitat permanent. Une mécanique redoutable s'est alors installée : la beauté héritée du passé est devenue un actif économique. Plus un village est authentique, plus il devient vulnérable. À cette évolution s'ajoute un phénomène plus discret. Beaucoup de nouveaux acquéreurs après une phase de séduction, entreprennent une forme d'appropriation du territoire. Sans toujours en avoir conscience, ils ne viennent plus seulement habiter un village : ils contribuent à le transformer.





Les habitants relégués au second plan



Le paradoxe est cruel. Ceux qui ont entretenu ces villages, transmis leur mémoire et préservé leur patrimoine deviennent parfois les oubliés de leur propre territoire. Les places de stationnement disparaissent. Les services s'organisent autour de la saison touristique. Les équilibres locaux sont adaptés aux attentes d'une population de passage. Il ne s'agit pas de condamner les visiteurs. Le problème réside dans un modèle économique qui finit par considérer les habitants permanents comme une variable d'ajustement plutôt que comme la raison d'être du village. Dans cette évolution, certains professionnels de l'immobilier jouent également un rôle ambigu. Chaque transaction semble anodine mais additionnées les unes aux autres, elles redessinent pourtant progressivement la géographie humaine de l'île.





Une extinction silencieuse

Les villages meurent rarement de façon spectaculaire. Ils s'éteignent lentement. Ils meurent lorsqu'il n'y a plus assez d'enfants dans les ruelles, d’anciens pour transmettre la langue et les valeurs. Lorsqu'une génération ne trouve plus sa place. Lorsqu'une maison cesse d'être un foyer pour devenir un placement financier. Lorsqu'on finit par vivre côte à côte sans partager une destinée commune. Alors les pierres demeurent. Les paysages aussi. Les brochures touristiques continuent d'exhiber les mêmes panoramas. Les réseaux sociaux célèbrent les mêmes couchers de soleil. Mais quelque chose manque : une présence, une mémoire vivante, une âme.





Quand un peuple devient le personnel de son propre territoire

Les sociologues parlent de gentrification. Le mot est technique. La réalité est simple : lorsqu'un territoire devient désirable, les prix montent. Ceux qui y vivaient depuis longtemps, ou leurs enfants, ne peuvent plus suivre. Ils partent. D'autres arrivent. Peu à peu, les habitants deviennent minoritaires dans les lieux mêmes qu'ils avaient façonnés. La Corse n'est évidemment pas un cas isolé. Ce phénomène touche les montagnes, les littoraux, les centres historiques comme les campagnes attractives. Mais sur une île où le foncier est limité et où les équilibres démographiques sont particulièrement fragiles, ses conséquences sont amplifiées.





Quel avenir pour les enfants du pays ?

Une question finit alors par s'imposer : que restera-t-il lorsque les enfants du pays ne pourront plus vivre chez eux autrement qu'en assurant l'accueil, l'entretien ou la gestion des maisons devenues les propriétés d'autres ? Il ne s'agit pas de mépriser les métiers du tourisme, de la conciergerie ou des services. Ils sont indispensables et parfaitement respectables. Mais une société ne peut durablement accepter que son horizon économique se réduise à servir un patrimoine qu'elle ne possède plus. Un peuple ne peut vivre uniquement de la mise en scène de son propre territoire. Lorsqu'une île ne produit plus suffisamment de logements pour ses enfants, plus assez d'activités pour ses jeunes, plus assez d'avenir pour ceux qui veulent simplement y vivre, elle risque de transformer ses habitants en prestataires de leur propre pays.







La carte postale assassinée

C'est peut-être là que réside la véritable tragédie de notre époque. Nous avons restauré les façades. Nous avons embelli les villages. Nous avons valorisé le patrimoine et ressuscité un pan de notre culture. Mais, en protégeant les pierres, nous avons parfois oublié de protéger ceux qui leur donnaient un sens. Un village n'est pas un décor. Une île n'est pas une marque. Un peuple n'est pas une prestation de services. Si nous ne retrouvons pas l'équilibre entre l'accueil et l'enracinement, entre l'économie et la transmission, entre le patrimoine et la vie, il ne restera bientôt que de magnifiques villages parfaitement restaurés, impeccablement photographiés, admirablement rentables… dans lesquels il n'y aura plus assez d'habitants pour raconter pourquoi ils existaient.

