« De la peinture à la poésie », Létidor expose à L’Arsenale de Bastia

On prend toujours beaucoup de plaisir à contempler les œuvres sur toiles de Létidor, cette artiste autodidacte qui magnifie la femme. Cette nouvelle exposition s’intitule « De la peinture à la poésie ». La femme y rime avec beauté, sensualité et couleurs, la griffe de Léti. « Je crée mes propres couleurs. A partir d’un mélange, elles vous parlent et quand elles chantent c’est que vous pouvez les utiliser. La couleur c’est magique »

Dans les belles salles de L’Arsenale, une quarantaine de toiles s’offrent aux visiteurs sur le thème de la féminité. « Avec Létidor, on entre dans un univers peuplé de femmes qui évoluent dans un espace atemporel suggérant plus qu’imposant une vision évanescente onirique et poétique » souligne Francesca Perfetti, une de ses proches, attachée culturelle et elle-même artiste. « Il y a dans la peinture de cette artiste quelque chose de mystérieux qui ne s’explique pas : patience et humilité et cette ambivalence fait d’elle un peintre sensible et fragile ».