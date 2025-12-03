De la blouse blanche aux fourneaux : l’Atelier de M, le pari gourmand de Margaux Lucciani

Pour l’instant, pas question pour Margaux Lucciani de trancher entre ses deux vies professionnelles.

« Le maintien des deux est essentiel à mon équilibre. J’aime trop ce que je fais pour choisir. Mon père m’a toujours dit : “Pour être heureuse, choisis un métier qui te plaît, c’est 70 % de ta vie” » insiste Margaux.





Des bûches de Noël hors des codes

À l’approche des fêtes, l’Atelier de M se distingue par des créations volontairement non traditionnelles.

« Certaines n’ont même plus la forme d’une bûche, mais c’est ce qui fait leur différence. L’important, c’est l’intérieur. Les goûts restent simples, je n’aime pas les assemblages extravagants. Ma devise, c’est “simple et efficace”. »





Une offre salée et des produits de saison

L’atelier ne se limite pas au sucré. Une carte salée est également proposée, en fonction des saisons.

« Pour Noël, par exemple, nous proposons quatre foies gras différents selon les goûts. Nous cherchons en priorité à travailler avec des producteurs locaux et des produits frais, issus de cultures de proximité » indique encore Margaux Lucciani





Un nouveau service en 2026 : chef à domicile

Autre projet en préparation : le lancement, en janvier 2026, d’un service de chef à domicile.

« L’idée, c’est de permettre aux gens de recevoir sans stress. On construit ensemble le menu selon leurs envies et leur budget, et le jour J, tout est prêt. Les invités profitent, sans se soucier du repas. »

Il y en a qui vont apprécier !

---

Contact :

Margaux Lucciani – Les Gâteaux de M – L’Atelier

+33 6 02 06 51 04