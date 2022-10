De la Corse aux Balkans : une forte délégation serbe à Bocognano

Pourquoi des Serbes à Bocognano ?La réponse se trouve au cimetière de la commune où la délégation a tenu à se rendre pour déposer une gerbe sur la tombe du jeune médecin serbe, Gustave Hakl décédé à Bocognano en 1918 où il s'était réfugié durant la première Guerre Mondiale, à l’époque où la solidarité était forte, comme le rappelle Per a Pace.Durant ce conflit près de 5 000 Serbes avaient trouvé refuge en Corse, dont des centaines à Bocognano.En novembre 2014 déjà, à l’initiative de Per à Pace, un hommage avait associé le jeune médecin serbe décédé à Bocognano et Antoine Bonelli, jeune soldat du village engagé sur le front d’Orient et décédé au combat a Bitola, ex Monastir.Antoine Bonelli dont une plaque explicative se trouve apposée sur sa maison natale á Bocognano est aujourd’hui inhumé avec 13 000 autres soldats au cimetière militaire de l’armée d’Orient à Bitola.Ces histoires croisées Serbes et Corses sont racontées dans l’ouvrage “De là Corse aux Balkans” édité par les éditions Scudo en 2019.