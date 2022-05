De Cateri à Paris, Marie-Jeanne passe derrière les fourneaux pour célébrer les 20 ans du "Cosi"

A deux pas du Panthéon, se trouve la plus ancienne institution de la gastronomie corse à Paris, « Le Cosi » d’Olivier Andreani. Depuis 2002, le restaurateur propose dans le cinquième arrondissement de la Capitale une cuisine insulaire savoureuse où la diaspora et les habitués se retrouvent dans une ambiance conviviale autour d’un sauté de veau aux olives, d’un verre de vin rouge, le tout bercé des nombreux musiciens qui s’y rendent régulièrement pour gratter la guitare.

Il n’est d’ailleurs pas rare d’y croiser Jean-Pierre Marcelli, Fanou Torracinta et même Thomas Dutronc ou Matthieu Chedid qui, après le service, font un bœuf improvisé dans une ambiance bon enfant. « Les clients viennent pour l’authenticité de l’accueil », affirme fièrement le propriétaire du restaurant, Olivier Andreani.





« L’ambassade de Corse à Paris »



Cette atmosphère chaleureuse, est assez similaire à celle que l’on retrouve dans l’établissement de ses parents, l'auberge « Chez Léon » à Cateri, une véritable institution dans la région. C’est dans sa Balagne natale que Olivier Andreani, toujours dans les jupes de sa mère Marie-Jeanne, a été bercé par la cuisine insulaire et ses spécialités.

L’année de ses 20 ans en 1997, alors qu’il était en cuisine, un grand restaurateur Jurassien habitué du restaurant familiale de Cateri, demande que « le petit » se rende à Paris avec lui en septembre. Pendant quelques mois, Olivier Andreani est formé dans un restaurant de la région parisienne. Il rejoint ensuite les restaurants corses de la capitale, « l’Alivi », « A Casa Corsa » puis ouvre rapidement « Le Cosi ».





Au fil des années, l’établissement s’impose comme un incontournable lieu de rassemblement de la diaspora en manque de pays. A midi dans ce quartier historiquement fréquenté par les insulaires, de nombreux professeurs, politiciens, éditeurs y déjeunent ou s’assoient sur le petit banc installé en devanture pour discuter avec Olivier Andreani. « C’est un peu comme au village, les gens se parlent de table en table je m’amuse à dire que c’est l’ambassade de Corse à Paris. A chaque fois j’ai des gens qui m’appellent pour me demander si je n’ai pas un plan pour trouver un logement à leurs enfants, un stage… », plaisante le restaurateur qui a été élevé avec le sens du partage. « A la maison, on avait toujours un couvert en plus - un piattu in più - dressé à table », se souvient Olivier Andreani qui tous les un mois et demi rentre chez lui embrasser sa mère Marie-Jeanne et en profite pour ramener herbes aromatiques et confitures confectionnées par ses soins.





Pour célébrer les 20 ans de son établissement, le propriétaire du restaurant « Le Cosi » recevra d’ailleurs du 10 au 14 mai, une cheffe très spéciale et appréciée de tous, Marie-Jeanne sa maman bien connue pour ses célèbres beignets de courgettes.

A la carte petits farcis, civet de sanglier aux châtaignes, soupe de poissons de roche, pastizzu, fiadone et bien d’autres douceurs qui sauront, sans doute, ravir les palais des convives.



Réservation conseillée !