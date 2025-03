Dans les ateliers de Air Corsica, 150 personnes s'activent à la maintenance permanente des avions

Sous ses ordres, les 150 techniciens de la compagnie aérienne effectuent les vérifications nécessaires, avec un suivi rigoureux des appareils. Chaque soir, des inspections et réparations sont réalisées dès le retour des vols. « À chaque atterrissage, un mécanicien intervient pour s’assurer qu’aucun événement particulier n’a affecté l’exploitation de l’appareil. Une visite quotidienne est effectuée chaque soir avec un niveau d’inspection défini, et un contrôle plus approfondi a lieu chaque semaine », explique Jean-Luc Moine, directeur technique d’Air Corsica. La localisation insulaire impose une vigilance accrue sur certains risques spécifiques. « Nous sommes sur une île, donc exposés aux impacts de volatiles et aux foudroiements. Nos avions sont conçus et certifiés pour y résister, mais cela impose des vérifications fréquentes, notamment au niveau des joints et des rivets, qu’il faut parfois remplacer », ajoute-t-il.

Ces opérations de maintenance courantes sont effectuées directement sur le tarmac, si nécessaire, sur les aéroports d’Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, où du personnel technique est mobilisé en permanence.



Un entretien plus poussé pour garantir la longévité des appareils

Si la compagnie a récemment renouvelé l’ensemble de sa flotte d’ATR 72 et acquis deux nouveaux Airbus A320neo, des interventions plus approfondies nécessitent une immobilisation des appareils. « Tous les deux ans ou après 1 500 cycles de vol, un avion est immobilisé pendant deux semaines et demie, soit l’équivalent de 400 heures de travail », détaille Jean-Luc Moine.



Cette phase de maintenance permet de vérifier en profondeur l’ensemble des systèmes. « Nous nous assurons qu’aucune fissure ou anomalie structurelle ne soit apparue. La cabine est entièrement remise à niveau, avec un entretien complet des sièges. Le plancher fait également l’objet d’un contrôle approfondi, grâce à un système de détection par ultrason permettant de garantir l’intégrité du fuselage », précise-t-il.



Après cette révision complète, l’appareil repart pour deux ans d’exploitation dans des conditions optimales.