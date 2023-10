DSP aérienne : une délégation d'Air France rencontre les présidents de groupe de l'Assemblée de Corse

Une centaine de personnels de la compagnie aérienne Air France se sont réunis ce matin devant les grilles de l'Assemblée de Corse pour exprimer leurs craintes concernant la future Délégation de Service Public (DSP) aérienne en Corse. Ils sont actuellement en réunion avec les présidents des différents groupes politiques de l'Assemblée de Corse, avec l'objectif de discuter du futur de la DSP, notamment concernant la ligne vitale Paris-Orly. Cette ligne, actuellement gérée par Air France en partenariat avec Air Corsica, est désormais en concurrence avec un nouveau candidat, Volotea, pour les années 2024-2027. Une situation de mise en concurrence qui pourrait menacer près de 300 emplois au sein de la compagnie Air France en Corse .



Selon les annonces faites notamment mardi soir par Alexandre Vinciguerra, membre du Conseil exécutif, Président de l’ADEC et de la commission de la DSP, la commission devrait faire une préconisation en faveur du groupement Air France/Air Corsica concernant les 8 lignes de bord à bord entre les aéroports de l’île et Nice et Marseille. Un choix qui devra toutefois être soumis au vote de l’assemblée à la fin du mois de novembre.

Si les lignes de bord à bord devraient être de nouveau attribués au groupement, aucune décision n’a été prise concernant la ligne entre Paris Orly et les aéroports insulaires. Une décision pourrait même être prise bien plus tard que la date butoir du 1er janvier 2024, prévue dans le cadre de l’appel d’offres. Le temps pour l’Office des Transports de mener de nouvelles discussions avec les deux compagnies avant de trancher.





En parallèle, une autre mobilisation avait lieu ce matin, avec la participation de transporteurs scolaires, tous concernés par la DSP transport scolaires en Corse, qui souhaitent également être reçus par les élus de l'Assemblée.



