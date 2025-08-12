DNCG. L’AC Ajaccio sera fixé sur son sort ce mercredi 13 août

L’insoutenable suspense de l’été va enfin prendre fin pour les supporters acéistes avec le passage devant la DNCG fédérale. Après avoir été rétrogradé en National 1 par le gendarme financier du football français et avoir finalement renoncé à saisir le CNOSF, le club sera entendu ce mercredi 13 août à 10 heures au siège de la Fédération Française de Football par la commission fédérale.



National 1, National 3 ou Régional ?



Les dirigeants ajacciens y présenteront un budget de 5 millions d’euros pour la saison 2025-2026, dans l’espoir de clarifier la situation sportive et financière du club. Difficile de savoir quels documents pourra présenter le club, qui attendait encore aujourd’hui la réception d’un virement de 2,5 millions d’euros. Alain Orsoni continue également de marteler qu’il pourra aussi présenter une garantie bancaire de 15 millions d’euros. Quoi qu’il en soit, la DNCG se prononcera définitivement sur l’avenir du club ajaccien ce mercredi, avec une réponse attendue dans l’après-midi. Maintien en National 1, perte du statut pro et rétrogradation en National 3 ou encore exclusion de tous les championnats nationaux ? Avec une dette abyssale de 13 millions d’euros, tous les scénarios sont désormais sur la table.



En attendant cette audition décisive, le calendrier de National 1 est perturbé : la première journée de l’ACA a déjà été reportée, et la seconde, prévue ce vendredi à Concarneau, pourrait subir le même sort. L’épilogue du feuilleton de l’été approche, et une question reste sur toutes les lèvres : dans quelle division évoluera l’AC Ajaccio la saison prochaine ?