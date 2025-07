Cybersécurité : un enjeu croissant pour les entreprises corses

Avec l’usage grandissant d’outils numériques comme le cloud, les messageries en ligne ou les cryptomonnaies, les entreprises corses sont de plus en plus exposées aux cyberattaques. Celles-ci peuvent avoir des conséquences dévastatrices, allant jusqu'à la faillite de certaines entreprises.



Pour les entreprises qui suivent le cours bitcoin et investissent dans cet actif, par exemple, une attaque peut être fatale. Si un cybercriminel parvient à accéder au portefeuille numérique de l'entreprise à s'emparer de ses bitcoins, celle-ci pourrait se trouver dans une situation très inconfortable, vidée d'une partie de ses finances.



Voilà pourquoi, plus que jamais, il faut que les entreprises corses fassent preuve de prudence. Pourtant, les TPE et PME, souvent concentrées sur le tourisme, l’agriculture ou le commerce, manquent encore trop souvent de dispositifs de protection informatique solides.



Un impact sur l’image de l'entreprise et la confiance des clients



Au-delà des pertes financières, une cyberattaque peut aussi ternir l’image d’une entreprise et briser la confiance des clients. En Corse, où les relations locales jouent un rôle important, une faille de sécurité ou une fuite de données personnelles peut rapidement nuire à la réputation d’une société. Les clients sont de plus en plus attentifs à la façon dont leurs informations sont stockées et protégées. Les entreprises qui communiquent de manière transparente sur leurs mesures de sécurité et qui réagissent vite en cas d’incident renforcent leur crédibilité. À l’inverse, un manque de précautions peut faire fuir la clientèle.



Quelle stratégie mettre en place ?



La défense numérique ne se résume pas à un antivirus. Elle repose sur un ensemble cohérent de pratiques, de dispositifs techniques et de réflexes à adopter. Les entreprises corses doivent mettre en place une stratégie adaptée à leur taille et leur activité. Voici quelques-unes des bonnes pratiques à appliquer.



Adopter des solutions adaptées



Les TPE et PME représentent l’essentiel du tissu économique corse. Et celles-ci ne disposent que rarement d’un service informatique structuré et bien développé. Il convient alors d’investir dans des outils à la fois compréhensibles par tous, efficaces et adaptés aux usages du quotidien. Optez pour des pare-feux professionnels, des antivirus à mise à jour automatique et des solutions de sauvegarde externalisée, par exemple.



Évitez les logiciels piratés ou obsolètes souvent vecteurs de failles exploitables par les pirates. Certaines plateformes proposent aujourd’hui des offres pour les TPE. Ces dernières intègrent la protection réseau, l’audit de vulnérabilité et la maintenance. Comparez les tarifs et privilégiez les prestataires référencés ou ayant une antenne locale.



Former les employés aux bonnes pratiques



Le facteur humain est la faille la plus courante. Ouvrir une pièce jointe douteuse peut suffire à infecter tout un réseau. Il est donc indispensable de former chaque salarié aux gestes élémentaires de cybersécurité. Sensibilisez-les aux risques de phishing, d’usurpation d’identité ou de faux ordres de virement.



Organisez des sessions courtes et régulières, adaptées au niveau de chaque profil. Fournissez des guides pratiques, clairs et sans jargon technique. Adoptez une politique de sécurité interne. Par exemple, vos salariés doivent changer régulièrement leurs mots de passe. Limitez également l’usage des périphériques USB non autorisés, souvent vecteurs de virus.



Mettre en place une veille active pour anticiper et prévenir les attaques



Les cybercriminels adaptent leurs méthodes aux spécificités de leurs cibles. Sur le territoire corse, certaines campagnes malveillantes font référence à des événements locaux ou usurpent l’identité d’entreprises locales. Abonnez-vous aux bulletins d’alerte de l’ANSSI et suivez les actualités locales sur les incidents signalés.



Restez aussi en contact avec d’autres entreprises du secteur. Le partage d’information permet d’anticiper les attaques et d’en limiter l’impact. Dès qu’une tentative est repérée, signalez-la aux autorités compétentes. Votre retour d’expérience peut éviter d’autres victimes.



Des collaborations avec les acteurs régionaux de la cybersécurité





La montée des cybermenaces a conduit plusieurs structures à s’organiser pour accompagner les entreprises corses. De nombreuses initiatives sont désormais accessibles à l’échelle régionale. La Collectivité de Corse, en partenariat avec des experts en cybersécurité, propose des actions de formation, des audits subventionnés et des webinaires thématiques. Des groupements d’entreprises locales mettent également en place des cellules de conseil en sécurité informatique.



Appuyez-vous sur ces relais de proximité pour renforcer votre sécurité numérique . En cas d’incident, ces structures peuvent vous orienter rapidement vers les bons interlocuteurs. Cette collaboration territoriale permet aussi de mutualiser les coûts de certaines prestations. Envisagez également d’intégrer des réseaux professionnels régionaux qui traitent des enjeux numériques. Cela vous offre un espace d’échange et d’entraide entre dirigeants confrontés aux mêmes risques.