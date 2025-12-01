Croix-Rouge de Corse-du-Sud : une formation “PSC Autrement Capable"

À l’occasion de la Journée mondiale du handicap le 3 décembre 2025, la Croix-Rouge française, en partenariat avec APF France handicap – Délégation de Corse, met en place pour la première fois sur l’île la formation “PSC Autrement Capable”, un dispositif d’apprentissage des gestes qui sauvent entièrement adapté aux personnes en situation de handicap, dès l’âge de 10 ans.



Cette formation inclusive répond à une obligation légale instaurée le 15 novembre 2002, visant à rendre l’apprentissage des premiers secours accessible à toutes et à tous, sans distinction.



Parce que « toute personne, même en fauteuil, peut sauver des vies », cette action permet de promouvoir un autre regard sur le handicap. Elle démontre que chacun possède la capacité d’agir face à une situation d’urgence, à condition de bénéficier d’un accompagnement adapté.



Le public pourra découvrir, expérimenter et apprendre des techniques spécialement pensées pour s’adapter à chaque type de handicap : mobilité réduite, déficience sensorielle, troubles cognitifs, etc. L’objectif : permettre à chaque participant d’acquérir les compétences essentielles pour protéger, alerter et secourir.



Ce premier déploiement en Corse marque une avancée majeure pour l’inclusion et l’égalité d’accès à la formation aux gestes qui sauvent.