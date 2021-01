Tommy Lawson et l’association « Zone Libre » qui organisent cette manifestation dédiée au spectacle vivant viennent de prendre la décision de la reporter à cet été. «On espère que la période sera plus propice à l’organisation de ce festival où les artistes d’art sonore viennent à la rencontre du public » explique Frédéric Antomarchi chargé de production de Zone Libre. «Toute l’équipe est impatiente de retrouver le public pour lui proposer aux beaux-jours un nouveau festival encore plus étonnant et audacieux, fait de concerts, de workshops, de balades musicales, de débats et de rencontres consacrées à la création dans l’espace urbain »