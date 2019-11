Crise des déchets : blocage du centre d’enfouissement de Viggianello

Victoria Leonardi le Vendredi 8 Novembre 2019 à 08:37

Depuis six heures de ce vendredi matin, comme ils l'avaient annoncé sur leur page Facebook, les membres du collectif Valincu Lindu bloquent les camions à l'entrée du centre d'enfouissement de Viggianello. Un autre rassemblement est prévu devant les grilles de la préfecture de Corse, à Ajaccio, à 9 heures.

Après la manifestation de ce jeudi, pour dire "Non à Viggianello 2", à laquelle ont participé plus de 200 personnes, le collectif hausse le ton et veut des réponses concrètes de la part de la Préfète, de l'exécutif et du Syvadec quant à l'avenir de "Viggianello"

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie