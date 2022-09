Covid en Corse : 4 décès et 956 nouveaux cas en une semaine

Selon le dernier bulletin publié ce jeudi 1er septembre par l’Agence régionale de santé de Corse, la circulation virale est toujours importante sur l'ile même si elle continue de diminuer. Entre le 22 et le 28 aout, 956 résidents corses (137cas quotidiens) ont été nouvellement testés positifs au Covid. Le taux d'incidence se stabilise à 274 cas pour 100 000 personnes, en baisse de - 21% par rapport à la semaine précédente.





Hospitalisations

Le nombre de personnes hospitalisées augmente légèrement en hospitalisation et reste stable en réanimation : 28 nouvelles admissions ont été enregistrées au cours de la semaine dont 4 en réanimation.

Au au 1 er septembre 50 patients sont toujours hospitalisés en Corse avec une moyenne d’âge de 75,9 ans. 6 patients hospitalisés avec une moyenne d’âge de 70 ans.



On déplore cette semaine 4 décès.



Vaccination

Au 29 août 2022, en Corse, 66,6 % de la population a reçu un schéma initial complet et 50,4 % a reçu une première dose de rappel.