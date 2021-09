Covid-19 : la campagne pour la troisième dose de vaccin a débuté dans les Ehpad corses

Selon les chiffres communiqué par l'ARS de Corse, 206 troisièmes injections ont été administrées la semaine dernière dans les Ehpad corses. En effet si la campagne de rappel vaccinal dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, a officiellement débuté ce 13 septembre, sur l'ile plusieurs établissements ont pris de l'avance. "Concernant les Ehpad privés, au cours de la première semaine de rappel, 6 établissements ont déjà vaccinés tous les résidents éligibles, totalisant 206 vaccinations de rappel", indique le Dr Catherine Suard conseillère médicale au pôle régional médico-social à l’ARS de Corse, qui observe que d’une manière générale, l’adhésion des résidents et des familles est très bonne, "nous avons pris le temps d’expliquer le besoin de ce rappel. Le recensement est toujours en cours, le temps de récupérer les consentements mais pour le moment on sait que de cette semaine (du 13 au 17 septembre) 8 EHPAD pour un total de 365 résidents ont été programmés."





Une logistique rodée



Etant donnée la fragilité du vaccin qui doit être conservé à de très basses températures et les durées importantes de transport entre le Continent et l'ile, les EHPAD corses font remonter leurs besoins hebdomadaires directement à l’ARS, et non sur le portail national de commandes de vaccins comme on le fait ailleurs. "Nous planifions ensuite les livraisons depuis la Pharmacie à usage intérieur pivot du département via le grossiste Alliance et la pharmacie de proximité, - indique. le Dr Laurence Chantoiseau, pharmacienne inspectrice de santé publique à l’ARS de Corse - Nous sommes bien rodés et très réactifs, nous ajustons les besoins en temps réel, ce qui est impossible depuis le portail de commande national."





L’opération rappel, qui devrait être terminée en octobre, concerne les résidents des Ehpad vaccinés contre le Covid-19 depuis plus de six mois, les plus de 65 ans et les personnes présentant des comorbidités ou jugées à très haut risque de développer une forme grave de Covid-19.