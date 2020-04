Covid-19 en France : 315 nouveaux décès

En France, la pandémie de COVID-19 a fait 14.967 morts au total (9.588 décès en hôpital et 5.379 dans les centres sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad).

On compte ce lundi 13 avril, 335 décès en hôpital (315 ce dimanche) et 239 décès en centre médico-sociaux en 24 heures (246 hier).

On comptabilise 6.821 personnes en soins intensifs en réanimation. Un chiffre en baisse pour la 5e journée consécutive. Le nombre de cas graves passés en réanimation ce jour est de 227 personnes soit -24 en 24h (-35 hier) en tenant compte des départs, un chiffre encourageant qui positionne peut-être sur un plateau mais un plateau haut, souligne Jérôme Salomon.

On recense actuellement 32.113 personnes hospitalisées et 98.076 cas infectés recensés.