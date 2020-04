Covid-19 en Corse : le répit

Le nombre de patients hospitalisés baissent lui aussi - ils sont 27 à Ajaccio et 9 à Bastia - tout comme celui des malades en réanimation ou en soins intensifs (7 à Ajaccio et 2 à Bastia).



On notera encore que depuis le début de l’épidémie 166 personnes ont pu retourner, guéries, chez elles.

Au final selon le bilan journalier de l’agence régionale de la Santé la Corse a été affectée par 608 tests positifs Covid-19 et 62 décès depuis le début de l’épidémie.