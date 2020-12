Covid-19 : ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex

Maintien du télétravail

L’ensemble des mesures annoncées « nous permettent de maintenir la possibilité de se déplacer sur tout le territoire à partir du 15 décembre », a déclaré le Premier ministre. « Elles ne nous autorisent pas en revanche à diminuer le recours au télétravail partout où il est possible », a-t-il ajouté.





Attestations de déplacement

Les attestations de déplacement ne seront plus nécessaires à partir du 15 décembre, sauf pendant le couvre-feu.

"La situation s’est considérablement améliorée ces dernières semaines mais elle marque le pas depuis une semaine", a affirmé d'emblée le Premier ministre Jean Castex qui a admis que "la partie est loin d’être gagnée", en soulignant que la situation sanitaire française se trouve sur un « plateau ».Le nombre de nouvelles contaminations ne se réduit plus, et il tend même à légèrement à augmenter de nouveau depuis quelques jours.Un constat partagé par le ministre de la Santé Olivier Véran, qui a annoncé près 14 000 nouveaux cas ce jeudi.« Si la France était parmi les pays européens les plus touchés par l’épidémie à la fin du mois d’octobre, la situation s’est inversée depuis », a indiqué le Premier ministre en ajoutant que « c’est probablement aujourd’hui en France que la situation a le mieux évolué depuis 6 semaines et c’est en France que l’épidémie est aujourd’hui la mieux maîtrisée par rapport à nos voisins européens ». Mais « nous ne serons pas à l’objectif » des 5 000 nouveaux cas par jour au 15 décembre. Dès lors il faut adapter les mesures qui étaient prévues pour cette date.Quelles sont elles ?» trois semaines de plus. Il s’agit des. Sont également concernées les.Less restent fermés, comme prévu, jusqu’au 20 janvier.Jean Castex a également déclaré que la jauge dans les lieux de(deux sièges doivent rester libres entre chaque personne ou entité familiale, seule une rangée sur deux est occupée) ne sera pas revue à la hausse.« Nous rétablirons un» à partir du 15 décembre a, encore, précisé Jean Castex. Il débutera dès 20 heures, et plus à 21 heures. Il concernera, également le réveillon du 31 décembre, mais pas celui de Noël.