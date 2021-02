Covid-19 : baisse des contaminations mais hausse des hospitalisations ce lundi en Corse

Selon le dernier bulletin publié ce 22 février par l'agence régionale de santé de Corse seulement 13 personnes supplémentaires ont été dépistées positives en 24 heures au coronavirus (3 en Corse-du-Sud et 10 en Haute-Corse).



Le nombre de personnes hospitalisées augmente sur l'ile, ce lundi 50 personnes (3 de plus que la veille) sont hospitalisées dont 8 en réanimation/soins intensifs à l'hôpital de Bastia (comme la veille).



Vaccination

L'ARS indique aussi que 19 495 personnes ont reçu une première dose de vaccination (10 033 en Haute-Corse et 9462 en Corse-du-Sud) et 6 909 la seconde.