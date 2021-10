Covid-19 : Le centre de vaccination de Baleone a fermé ses portes

médecins, infirm

Le taux d’incidence en Corse est passé au-dessous de la barre des 50 cas pour 100 000 habitants depuis quelques jours (36 en Haute-Corse et 63 en Corse-du-Sud). Cette situation épidémique "rassurante", couplée avec un taux de vaccination élevé (plus de 72 % des insulaires a reçu au moins une dose d'un vaccin) ont poussé les autorités sanitaires, en accord avec les services de l’Etat, à fermer les portes du centre de vaccination installé dans la galerie du Leclerc Baleone. Ouvert en temps record le 11 février dernier grâce à la mobilisation de plusieurs acteurs sur le terrain et à l’engagement des docteurs Michel Mozziconacci et Jean Canarelli, présidents régional et départemental du conseil de l’ordre des médecins de Corse, ce centre avait été mis en place en un temps record. Depuis, "on a vacciné près de 200 personnes par jour, sept jours sur sept, indique le docteur Michel Mozziconacci.iers, pompiers, bénévoles, mécénats régionaux, donateurs et partenaires publics.Une mobilisation "commune" qui selon le médecin a contribué à "​Surdimensionné par rapport à sa fréquentation actuelle le centre mets donc les clés sous la porte mais il s'agit plus d'un transfert que d'une véritable fermeture. A partir de ce lundi 4 octobre celles et ceux qui le souhaitent peuvent en effet se faire vacciner au centre de vaccination et de dépistage de U Casone où deux médecins et trois infirmiers permettront d'assurer 200 injections par jour tous les jours de la semaine, au 8 du bd Scamaroni.Ce lundi 4 octobre l’Agence européenne des médicaments (AEM) a approuvé l’administration d’une troisième dose du vaccin de Pfizer-BioNTech au moins six mois après la deuxième dose, pour les plus de 18 ans, craignant que la protection contre le Covid-19 ne baisse après les premières injections. Dans un communiqué l'AEM précise que les données dont elle dispose montrent une hausse du niveau d’anticorps chez les 18-55 ans lorsque cette dose de rappel est inoculée dans ce délai.Dès le 4 octobre vaccins et tests au Casone, 8 bd F.ScamaroniDu Lundi au Vendredi de 13h30 à 20hSamedi et Dimanche de 8h à 20hINFO SMS 0614362030