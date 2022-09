Covid-19 : La circulation virale poursuit sa baisse en Corse

Le ralentissement de la circulation du SARS-CoV-2, observé depuis le milieu de l'été en Corse, se poursuit dans la semaine du 5 au 11 septembre, annonce l’Agence régionale de santé (ARS) dans son point de situation en date du 15 septembre. La moyenne régionale du taux d’incidence s’établit à 161 pour 100 000 habitants, en baisse de 15 % par rapport à la semaine précédente. Dans les 7 derniers jours, 561 Corses ont été testés positifs au virus, soit 80 par jour.



Les hospitalisations en baisse

Le nombre de nouvelles admissions en hospitalisation est stable : 15 nouveaux patients dont 2 en réanimation ont été admis à la Miséricorde et à Falconaja entre le 5 et le 11 septembre. Aucun décès lors de la semaine.



Au 15 septembre 44 patients sont hospitalisés sur l'ile avec une moyenne d’âge de 79,1 ans.

3 patients sont hospitalisés en réanimation avec une moyenne d’âge de 50,1 ans.



Vaccination

Au 22 août 2022, en Corse, 66,6 % de la population a reçu un schéma initial complet et 50,4 % a reçu une première dose de rappel.