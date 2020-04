Covid-19 - "Je suis vivant. Je suis sorti du cercueil" Claude Gatti, vétérinaire à Ajaccio, raconte

C.-V. M le Mardi 14 Avril 2020 à 19:15

"Je suis vivant. Je suis sorti du cercueil", "la vie est belle": Claude Gatti, vétérinaire à Ajaccio, a raconté dans une vidéo comment il a réchappé du coronavirus après être resté plus d'un mois en réanimation et six jours dans un coma profond au centre hospitalier d'Ajaccio. La vidéo de l'AFP

