Covid-19 : Entre perte d’emploi et création d’activité, Karine Cianfarani garde le sourire

Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, de nombreuses entreprises insulaires ont été en grande difficulté. Beaucoup de salariés se sont retrouvés au chômage partiel. Si les employeurs avaient l’interdiction de licencier pendant le confinement, ce droit leur a été rendu dernièrement. Certaines personnes ont donc été informées dernièrement que malheureusement elles resteraient au chômage. Cette nouvelle est souvent annoncée à contre cœur et révèle les problèmes économiques qui résultent des mois d’inactivité.

Karine Cianfarani, ajaccienne, fait partie des salariés qui ont perdu leur emploi il y a environ deux semaines. A 38 ans, cette commerciale qui affectionnait particulièrement ses clients et son emploi a été « remerciée ».



« Je ne m’attendais pas du tout à un licenciement. Je supposais que justement le déconfinement me permettrait de rattraper les pertes financières de l’entreprise. Mais la réalité économique est tout autre. Il faut envisager toute la chaîne commerciale. Les clients des entreprises ont eux aussi des difficultés et de fait réduisent les commandes. On peut parler d’un effet « domino ». Malheureusement je fais partie également de ceux qui en ont fait les frais ».

Loin de se laisser abattre, Karine préfère voir cela comme une opportunité plutôt qu’une fatalité. En effet, cette période d’inactivité lui a permis d’observer des créneaux intéressants à exploiter. Ainsi, elle projette de développer une nouvelle activité à son compte.



« Durant le confinement, beaucoup de personnes en ont profité pour se remettre au sport et prendre soin d’eux. Parallèlement d’autres se sont laissés aller et ambitionnent maintenant de retrouver leur silhouette, été oblige. Pour ma part, cela fait des mois que je suis un programme sportif assorti de compléments alimentaires. Ces derniers m’ont été conseillés et vendus par une amie. Ayant moi-même testé et vérifié la qualité des produits et des résultats que ce soit sur la perte de poids ou le bien être, j’ai décidé de me lancer dans leur promotion et commercialisation. J’ai déjà commencé à prospecter auprès de mon entourage qui me parlait de perte de poids et de remise en forme. J’ai déjà de nombreuses perspectives de commandes et d’abonnements ».

Karine Cianfarani fait donc partie des salariés qui ont malheureusement subi la crise économique liée au conséquences du COVID-19 mais reste positive et dynamique. Si on lui demande le mot de la fin concernant cette expérience, c’est avec un grand sourire qu’elle répond que ce coup du sort n’est pas négatif. Bien au contraire, cela lui a permis de vérifier d’une part que la vie était précieuse dans cette période sanitaire troublée et d’autre part qu’il n’était jamais trop tard pour être ambitieuse et voler de ses propres ailes.