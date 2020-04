Covid-19 - Deux nouveaux décès en Corse

La macabre série se poursuit en Corse où l'Agence régionale de la Santé a annoncé ce mardi après-midi deux nouveaux décès.

Un au centre hospitalier de Bastia, où une femme de 89 ans a été emportée des suites du Covid-19, et un second intervenu dans un Ehpad.

50 décès en milieu hospitalier, 9 en Ehpad : il faut en convenir, le bilan est terrible.



Aujourd'hui il y a encore 13 personnes qui sont en réanimation et en soins intensifs à Ajaccio et Bastia où les tendances sont à la baisse comme le nombre total d'hospitalisations (35).



Au niveau des prélèvements les 32 opérés au centre hospitalier de Bastia se sont avérés négatifs, en revanche point de résultats de l'hôpital d'Ajaccio et pas davantage des laboratoires de ville.



Le bilan général dressé par l'ARS ce mardi 21 Avril ?

583 tests positifs Covid-19 et 59 décès depuis le début de l’épidémie.