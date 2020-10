Covid-19 : "Cumpreti corsu", une initiative de Frequenza Nostra

Frequenza Nostra, la station associative de la région ajaccienne qui émet sur le 99 FM mais également sur internet, s’engage à travers l'opération #Cumpreti Corsu Il s'agit d'un projet radiophonique, imaginé par la Radio Frequenza Nostra, qui grandit dans une vision optimiste."Nos commerçants de proximité nous font confiance, ils nous écoutent, nous suivent, Frequenza Nostra est parfois en bande son dans les commerces et les ateliers, ils sont LES acteurs du quotidien, comme nous, radio de proximité" explique Vincent Ciccada, le Président de la Radio. "Alors on s’est dit : et si nos commerces de proximité faisaient de la radio à leur tour ? On veut proposer à chacun 15 minutes d’antenne pendant la matinale, les soutenir, les faire participer à la programmation musicale, ce sera "leur" émission", l’occasion pour eux de mettre à l’honneur leur commerce avant les fêtes de fin d’annéeLes commerçants sont invités à prendre contact frequenzanostra@orange.fr ou sur face book, première émission lundi 2 Novembre 9h30 sur les ondes.