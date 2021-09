Covid-19 : 43 cas positifs et 55 personnes hospitalisées ce 16 septembre en Corse

Hospitalisations en hausse

Le nombre d'hospitalisations est en légère hausse : 55 sont hospitalisées dans les 2 hôpitaux de Corse (deux de plus d'hier) dont 8 en réanimation et soins intensifs (5 en Corse-du-Sud, et 3 en Haute-Corse). La moyenne d’âge des patients en réanimation remonte toujours plus et est maintenant de 62,9 ans.



70,6% de la population primo-vaccinée

Pour ce qui est des vaccinations, 243 330 personnes - soit 70,6 % de la population - ont reçu une première dose d’un vaccin et 230 962 autres (67% de Corses) ont été vaccinées en schéma complet.