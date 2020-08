Covid-19 - 4 cas positifs après 485 prélèvements en Corse

L'ARS de Corse qui communique ces chiffres ce mercredi 12 août 2020, encourage le maintien des gestes barrières pendant la période estivale.





Le lavage des mains est un geste incontournable. Quand le lavage des mains à l’eau et au savon n’est pas possible, vous pouvez utiliser du gel hydroalcoolique et la distanciation reste de rigueur.

Pour les repas en famille, entre amis, au restaurant, on privilégie les repas en extérieur, on veille au respect des distances et pour les proches à risque, on porte un masque.



En vous protégeant, vous protégez aussi les plus fragiles (personnes âgées, personnes atteintes d’une maladie chroniques…).