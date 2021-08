Covid-19 : 234 nouveaux cas et 88 personnes hospitalisées ce 18 aout en Corse

Selon les chiffres publiés ce mercredi 18 aout par l'ARS de Corse 234 nouveaux cas de contaminations ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, 115 en Haute-Corse et 119 en Corse-du-Sud. Le taux de positivité est stable à 3,9 % et le taux d'incidence baisse à 510 nouveaux cas pour 100.000 habitants.



Le nombre de patients Covid-19 hospitalisés est aussi stable : 88 le nombre de patients Covid (34 en Corse-du-Sd et 54 en Haute-Corse).

Les services de soins critiques, qui comptaient hier 17 malades, ont enregistré une légère baisse et ce mercredi, 16 personnes (une de moins qu'hier) sont hospitalisées en réanimation ou soins intensifs (7 à Ajaccio et 9 à Bastia).





Vaccination

57,2% de la population corse est désormais vaccinée alors que 66,3%, soit 228 558 insulaires, a reçu la première injection.