Covid-19 - 2 nouveaux clusters et 2 décès supplémentaires en Corse

Au total, depuis début septembre, 5 788 nouveaux cas positifs ont été recensés en Corse.





Les hospitalisations (source : SIVIC) :

Au 8 novembre, 91 sont personnes hospitalisées dont 15 en réanimation.

En Corse-du-Sud, à ce jour, il y a 55 personnes atteintes de Covid-19 (-2 par rapport à samedi) dont 9 en réanimation ou soins continus (-1 par rapport à hier).

En Haute-Corse, à ce jour, 36 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées (+ 1 par rapport à hier) dont 6 en réanimation ou soins continus.



Décès

Depuis le début de l’épidémie, 91 décès ont été recensés à l’hôpital.

63 - dont un homme de 75 ans au cours des dernières 24 heures- au centre hospitalier d’Ajaccio et 28 - une femme de 79 ans ce samedi au CH de Bastia.

Depuis le 13 septembre, on déplore 29 décès liés à la Covid-19 en milieu hospitalier.





Décès en Ehpad

En revanche, aucun nouveau décès n'est à déplorer en Ehpad où 15 personnes sont décédées depuis le début de l’épidémie.





Clusters

On déplore 2 nouveaux clusters.

Un cluster EN EHPAD (en Haute-Corse) avec 3 personnes testées positives parmi le personnel.

Un protocole sanitaire renforcé a été activé et les visites sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Un cluster dans un établissement sanitaire (en Haute-Corse) avec 4 personnes testées positives parmi le personnel a été également enregistré

L’enquête contact tracing est en cours et des dépistages élargis sont mis en place auprès du personnel et des résidents.