Covid-19 - 131 morts en 24 heures en France

131 patients supplémentaires sont décédés du coronavirus ces dernières vingt-quatre, selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé, ce lundi soir.

Au total, le Covid-19 a fait plus de 28 000 victimes : 28 239 patients dont 17 589 à l'hôpital et 10 650 en Ehpad.



Le nombre de patients admis en réanimation passe sous la barre des 2000 ce lundi soir. 1988 personnes sont placées en réanimation. 89 patients ont quitté les services de réanimation des hôpitaux depuis 24 heures, 38 personnes y sont entrées dans toute la France.



Les hôpitaux français comptent 19 015 personnes soignées pour Covid-19 soit 346 lits occupés de moins depuis vingt-quatre heures et 375 nouvelles hospitalisations.