Covid-19 : « La principale caractéristique des patients hospitalisés en Corse, c’est qu’ils ne sont pas vaccinés »

Julia Sereni le Jeudi 5 Août 2021 à 08:56

Ce mercredi 4 août, l'Agence Régionale de Santé a apporté des précisions sur le profil des patients hospitalisés pour Covid-19 en Corse. On constate, d'une part, qu'il s'agit de personnes non vaccinées, et, d'autre part, qu'elles sont plus jeunes que lors des vagues précédentes.