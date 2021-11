Covid : flambée de cas mais "pas de cluster" au collège de Cervioni

Malgré le retour du masque à l’école et la réactivation du niveau 2 du protocole sanitaire pour tous les établissements scolaires, la cinquième vague de Covid n’épargne pas l’Éducation nationale et les contaminations repartent à la hausse dans l'académie de Corse, comme dans le reste du pays.

Rien d’inquiétant pour l’instant, mais le nouveau point de situation en milieu scolaire diffusé ce 19 novembre fait état de 136 nouveaux cas détectés parmi les élèves et les personnels de 29 classes fermées en raison du virus.

"Aucun cluster n'a été enregistré à ce jour", indique le rectorat ce vendredi 19 novembre. Et si au collège de Cervioni 17 personnes, entre élèves et personnels, sont positives au coronavirus, l'enquête de contact-tracing a permis de montrer que dans l'établissement il n'y a aucune chaîne de transmission. Les investigations menées sur les dix-sept cas positifs ont permis de montrer que ces personnes se sont infectées en dehors de l'établissement. "Pour la plupart de cas il s'agit décontamination en milieu familial ou récréatif" indique le docteur Sylvie Ferrara, conseillère technique de la rectrice Julie Benetti, qui assure que les élèves du collège de Cervioni ont tous été testés. Ceux qui ne sont pas vaccinés ont été isolés et pourront rentrer en classe avec la preuve d'un test négatif réalisé sept jours après le dernier contact avec la personne positive.

Pas d'inquiétude donc mais de la vigilance et le conseil d'un retour en force des gestes barrières qui ont été un peu abandonnés ces derniers temps.



On rappelle que depuis le 15 novembre, c’est le retour du niveau 2 du protocole sanitaire dans les établissements scolaires corses qui prévoir le port du masque obligatoire en intérieur à partir du CP, la fermeture de la classe dès le premier cas de Covid en primaire, cours autorisés seulement pour les enfants vaccinés ou immunisés au collège ou au lycée, pour les autres isolements pendant sept jours.