Couvent de Cervioni : "No es No", une journée dédiée à la condition féminine

Une journée dédiée à la condition féminine : la femme corse face à ses responsabilités, face à ses choix pas toujours évidents car minés par des traditions ancestrales dévoyées. Et surtout des femmes pour en parler, des cas pas très agréables souvent, des réflexions à poser avec des pincettes, et aussi des abcès à crever, à guérir. des sujets abordés à l’occasion d’haïku-conférences pour donner la parole à des femmes et des hommes, des gens qui relatent, qui racontent, qui veulent partager.

En soirée, le groupe Luna Dea se produira en première partie, du concert sous la bannière No es No, avec la chanteuse basque Anne Etchegoyen, Gwennyn la bretonne, et Francine Massiani, pour représenter la Corse.

Des chanteuses aux origines et horizons différents, qui vont unir leur talent pour créer un concert unique dont l'objectif est de mettre à l'honneur les femmes, leurs droits et leurs combats faces aux violences dont elles sont victimes.