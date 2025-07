Coucher de soleil à travers le Capu Tafunatu : la commune de Corte ouvre exceptionnellement la route de la Restonica

C’est un rendez-vous que les amateurs de randonnée et de phénomènes naturels attendent avec impatience. Chaque été, à la fin du mois de juillet, plusieurs centaines de personnes prennent la direction des hauteurs de la vallée de la Restonica pour assister à un spectacle aussi rare que saisissant : le coucher du soleil à travers l’ouverture naturelle du Capu Tafunatu.

Située au-dessus des bergeries de Cappellaccia, cette arche rocheuse devient, pendant quelques minutes seulement, le théâtre d’un phénomène lumineux unique, lorsque les rayons du soleil s’alignent parfaitement au moment du coucher. Ce moment, visible uniquement quelques jours dans l’année, est devenu, au fil du temps, un véritable événement pour les passionnés de nature, les photographes, les randonneurs, ou encore les simples curieux.





Cette année encore, la fréquentation attendue est importante. Pour faciliter l’accès au départ du sentier menant aux bergeries de Cappellaccia, la municipalité de Corte a mis en place un dispositif spécifique pour le samedi 26 et le dimanche 27 juillet, entre 17h et minuit. Durant ces deux soirées, “la route de la Restonica sera exceptionnellement libre d’accès jusqu’à la Frassetta”, indique la commune. Un encadrement sera assuré sur place par la police municipale et la gendarmerie, chargées de réguler à la fois “la circulation et le stationnement”. La municipalité précise que “les véhicules dont le stationnement s'avérera gênant pour la circulation de la navette et des véhicules de secours seront verbalisés et enlevés par la fourrière”. Il est également interdit de stationner “sur les aires de retournement des navettes”, afin de garantir la fluidité et la sécurité des déplacements.





Pour profiter du spectacle, il faudra cependant mériter la vue. Le sentier menant aux bergeries de Cappellaccia demande en effet un certain effort, avec environ 700 mètres de dénivelé positif à gravir. Si le parcours commence au cœur d’une forêt de pins laricci, offrant un peu de fraîcheur et d’ombre, le décor change rapidement, laissant place à un maquis de fougères et de rochers, exposés au soleil. Il est donc conseillé d’y aller à son rythme, sauf pour les marcheurs aguerris. Après environ deux heures d’effort, l’arrivée aux bergeries de Cappellaccia marquera la récompense tant attendue, avec le coucher du soleil sur le Capu Tafunatu en toile de fond.