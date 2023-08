Corte : "une saison touristique en dents de scie à oublier très vite"

50% de fréquentation en moins !



« Nous travaillons au jour le jour », explique Michaëlla Sindali, gérante de l’hôtel Sampiero Corso, « et nous n’avons toujours pas de visibilité sur la fin de la saison. Nous avons eu deux périodes avec beaucoup de monde à l’hôtel cette année. En juillet, lors du Restonica Trail, et le week-end dernier avec l’organisation des Ghjurnate Internaziunale. Depuis le début du mois d’août nous tournons entre 3 et 5 chambres par jour. C’est catastrophique ». Et Michaëla Sindali de pester à la fois contre les compagnies maritimes et aériennes, et contre les élus : « Les tarifs pratiqués à destination de la Corse sont beaucoup trop chers. Il faut baisser les tarifs, c’est une certitude. Si on ne fait pas arriver les touristes en pratiquant des prix attractifs, ils vont ailleurs. C’est tout. Et puis il faut faire de la publicité en saison et en arrière et avant saison pour la destination Corse. Aucun commerçant ne ferait l’inverse. On laisse passer les campings-car qui prennent deux places de voitures et ils ne laissent rien sur la Corse. Les politiques doivent faire un choix et nous aurons le tourisme qu’ils ont décidé d’avoir. C’est une saison qui est pire qu’au moment du Covid alors que Corte est très attractif à tous les niveaux. Nous avons le Musée de la Corse, le Frac, des galeries d’art, un cinéma, des concerts presque tous les soirs, une rue piétonne animée une fois par semaine, ainsi que de nombreuses activités sportives sans compter les randonnées dans les vallées de la Restonica et du Tavignanu. Q’uil pleuve ou qu’il fasse beau, il y a toujours quelque chose à faire à Corte ».





Du côté des restaurateurs le constat est également alarmant : « Le midi ça va », explique Fred Rinieri responsable du restaurant saisonnier Le Bonaparte, dans la vieille ville, « mais le soir c’est une catastrophe ; nous faisons 50% en moins par rapport aux autres années. Il y a beaucoup de gens de passage, et puis je crois aussi que les vacanciers ont fait le choix cette année de louer chez les privés et Airbnb. Ils sortent dans la journée pour visiter le Musée et aller dans la Restonica. Et le soir venu, ils restent chez eux. L’augmentation générale des prix et surtout des transports plombent la saison ».





Pour les professionnels du tourisme, la saison 2023 est à oublier...