Corte : un Job Dating organisé pour les jeunes ce 10 mars

Le Job Dating de Corte regroupera une dizaine d'entreprises de la région, dont le Crédit Agricole ou encore E.Leclerc, et 60 à 80 candidats sont attendus. Ils pourront échanger de manière privilégiée, autour d'un buffet, sur les différents postes proposés en CDD saisonnier et CDI.Une belle opportunité pour les jeunes de se faire remarquer sur le marché du travail !Les secteurs représentés au Job Dating seront la banque, la grande distribution...Le mardi 10 mars 2020 de 18h30 à 21h30 à Corte (adresse communiquée sur inscription)Inscriptions obligatoires : https://job.wiz.bi/1nchg romane@wizbii.com / 06 69 66 94 57.Les places sont limitées et l'inscription est gratuite. L'adresse sera ensuite communiquée aux candidats sélectionnés.