Corte : succès confirmé pour le marché des producteurs

Dans la foulée, le marché des producteurs a été proposé à Baliri, puis reconduit cette année encore sur la place Saint-Pancrace (le 12 mai), aux Purette, dans les jardins de la mairie, place Padoue et à Baliri ce lundi soir, toujours avec le même succès. Charles Nicolini et Lionel Franchi ont animé ces marchés, permettant aux visiteurs de passer un agréable moment autour du répertoire traditionnel insulaire, tout en déambulant parmi les stands ou en s’installant aux grandes tables dressées sur les sites.« Nous avons d’excellents retours et cela nous motive à poursuivre cette initiative. Chaque année, nous essayons d’installer le marché dans de nouveaux quartiers, sauf sur le cours Paoli où l’association des commerçants propose déjà de nombreuses animations », précise Andrée Fanti.Ces marchés sont aussi l’occasion de valoriser la production locale, puisqu’ils sont exclusivement ouverts aux producteurs du centre Corse. Fromages, charcuterie, miel, confitures ou encore bijoux sont proposés à la vente lors de ces soirées festives qui attirent de plus en plus de monde.« Nous pouvons organiser ces marchés grâce au soutien de la municipalité ainsi que des personnels qui installent le matériel nécessaire au bon déroulement de la manifestation. Il faut noter également que l’Amicale s’investit aux côtés de la municipalité lors des festivités de Noël, par exemple. L’association organise aussi le Noël des enfants et des personnels communaux », conclut Andrée Fanti.



