Corte s’est parée de ses plus beaux atours pour les fêtes

Les employés municipaux travaillent depuis la mi-octobre à l’installation des décors lumineux de la ville. Certes, c’est l’artère principale de la ville qui bénéficie des plus belles illuminations, mais tous les quartiers de la cité Paoline sont concernés par cet embellissement pour accueillir au mieux les fêtes de fin d’année. Et cette année encore la commune n’a pas lésiné sur les moyens.

C’est en 2023 que la commune a signé un marché avec l’entreprise Stell’Artifice, qui avait alors remporté l’appel d’offres. Un marché d’un montant de 200 000 euros sur quatre ans permettant ainsi l’installation chaque année de nouveaux décors, « même si nous avons souhaité conserver le magnifique arbre de noël illuminé et trônant sur le rond-point de la mairie », a précisé Celia Simonetti, chargée de communication à la mairie de Corte. Outre les 45 000 euros investis dans le cadre du marché, la commune a investi cette année 3 000 euros supplémentaire pour l’achat de fils lumineux pour orner les arbres de la ville.





Pour les décorations du quartier des Purette, de sa place, du rond-point du stade et de celui de la gare, les élus se sont réunis pour choisir de nouveaux décors de manière à créer un cadre véritablement festif. A la gare, le gigantesque arbre de noël est également entouré de divers personnages lumineux équipés, pour certains, de siège permettant aux enfants, mais aux grands également, de s’y installer et de poser pour immortaliser ce beau moment. Et comme l’a souhaité le maire, le Dr Xavier Poli, des efforts sont faits chaque année pour équilibrer ces illuminations de faire que les divers quartiers de la ville soient un peu plus festifs. Il est à préciser que toutes les décorations de Noël sont équipées de leds basse consommation, dans la continuité de ce qui a été fait au niveau de l’éclairage public, par exemple.





Outre les décors illuminés pour ces fêtes, la commune organisera également, indépendamment du marché de Noël des commerçants, un grand moment festif place des Purette avec des animations et un grand goûter. Ainsi, le samedi 6 décembre à partir de 14 heures, petits et grands sont invités par la commune pour, en présence du Père Noël, à apprécier ces instants de convialité..

Ateliers de Noël, spectacle, mascottes, séances de maquillages et jeux gonflables seront à la disposition des enfants. La commune offrira également du chocolat chaud ainsi que des crêpes et des gaufres pour les plus petits. Pour les plus grands la municipalité a prévu du vin chaud, des migliacciole et même du figatellu au feu de bois. Bref, tous les ingrédients nécessaires pour ravir les petits comme les grands.





Entre les illuminations, ce moment festif au quartier Purette et la participation de la commune au marché de Noël de la Fédération des commerçants c’est donc un budget de 80 000 euros qui a été débloqué cette année encore par la ville de Corte pour préparer au mieux ces fêtes de fin d’année !

