Corte et Ponte-Leccia - La Poste : des horaires d’ouverture élargis

MV le Vendredi 5 Juin 2020 à 21:08

Depuis le déconfinement, La Poste a élargi ses horaires d’ouverture pour ses bureaux de Corte et Ponte Leccia qui sont donc ouverts



A Corte : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h et le samedi de 8h30 à 12h



A Ponte Leccia : du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 15h30 et le samedi de 8h45 à 11h45 (ouvert les samedis 06 et 20 juin 04 et 18 juillet /1er et 29 août)



Ces horaires sont déjà mis en place et le resteront pendant toute la période estivale.



