Corte : Une convention pour renforcer l’éducation artistique et culturelle en Corse

C’est au Musée de la Corse, symbole du patrimoine insulaire, que l’État, la Collectivité de Corse et le Rectorat ont officialisé, ce samedi matin, un nouvel engagement en faveur de l’éducation artistique et culturelle. La convention signée pour trois ans vise à renforcer l’offre éducative dans les domaines des arts, du patrimoine et de la langue corse, afin de permettre à chaque élève de se construire un parcours culturel enrichi.



Une dizaine de lycéens cortenais ont assisté à cette signature en présence de Gilles Simeoni, président de l’Exécutif de Corse, du préfet Jérôme Filippini, du recteur Rémi-François Paolini et de Luc Allaire, secrétaire général du ministère de la Culture. Le maire de Corte, Xavier Poli, était également présent.



Dans un discours prononcé en langue corse, le recteur a salué une convention qui « incarne une volonté collective et partenariale » pour structurer une politique culturelle ambitieuse au sein des établissements scolaires. Il a insisté sur l’importance de l’éducation artistique, qui permet aux élèves « d’acquérir des connaissances, de développer leur esprit critique et d’ancrer leur identité culturelle tout en s’ouvrant aux autres ».



Le texte prévoit des actions dans des domaines variés : théâtre, musique, arts plastiques, cinéma, spectacle vivant… Il s’agit de multiplier les rencontres avec les artistes, de favoriser l’appropriation des lieux culturels et de renforcer la place de la langue corse dans ces initiatives. « La culture est un levier essentiel pour l’émancipation et la construction de nos jeunes », a affirmé Gilles Simeoni. En évoquant le tricentenaire de Pasquale Paoli, il a rappelé que le chef des Lumières corses avait fait de la culture un axe central de son projet politique, notamment à travers la création de l’Université de Corse.



Le préfet Jérôme Filippini a pour sa part insisté sur le rôle de la culture comme « rempart contre l’ignorance et moteur de liberté », soulignant que l’accès aux arts et à la connaissance est un droit fondamental pour chaque élève.



Des tables rondes seront organisées dans les mois à venir pour affiner la mise en œuvre des actions prévues. Tous les acteurs présents s’accordent sur un point : renforcer la place de la culture dans l’éducation, c’est investir dans l’avenir de la jeunesse corse.