Corte - Trois nouveaux vice-présidents à l’Université de Corse

C’est le 15 janvier qu’ont eu lieu les élections de trois nouveaux vice-présidents à l’Université de Corse. Ilo s’agissait d’élire les vice-présidents de la commission de la formation et de la vie universitaire, du conseil d’administration et de nommer un vice-président de la vie étudiante.





Marie-Michèle Venturini a été élue à la commission de la formation et de la vie universitaire. Elle est maître de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication depuis 2010 où elle est affectée à la Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales (FLLASHS). Elle est, à ce titre, rattachée à l’UMR LISA. Marie-Michèle Venturini est directrice des études de la Licence et du Master Sciences de l’Information et de la Communication au sein de la FLLASHS. Elle a occupé par ailleurs diverses responsabilités à l’Université de Corse dont celle de Doyen de la FLLASHS durant 10 ans, entre 2014 et 2024 à la suite de deux mandats. Elle a été également vice-présidente en charge de la vie étudiante entre mars 2024 et janvier 2026.





A été élu vice-président du conseil d’administration le docteur en chimie Eric Leoni. Il est maître de conférences en chimie physique, théorique et analytique à la Faculté des Sciences, Techniques et Santé et au laboratoire Sciences pour l’Environnement depuis 2002. Ses activités scientifiques et sa participation à plusieurs programmes de recherches ont débouché sur la publication d’une quarantaine d’articles et actes de congrès dans le domaine de la combustion et la chimie des feux de forêts. Eric Leoni a été responsable de formations et responsable scientifique d’équipe de recherche puis Vice-président Formation et Vie Universitaire en charge de la Commission de la Formation et la Vie Universitaire du Conseil académique de l’Université de Corse entre 2020 et 2025. Depuis septembre 2025 il est directeur des études du Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales.





Enfin, Catherine Flori-Giacomoni a été nommée vice-présidente en charge de la vie étudiante. Ancienne étudiante de l’Université de Corse, elle a obtenu son doctorat de mathématiques appliquées en 2001 sous la direction du professeur Pierre Orenga. Ses travaux de recherche au sein de l’équipe COMPA de l’UMR CNRS 6134 portent principalement sur la modélisation et l’analyse mathématique autour de deux thèmes, l’océanographie et les couplages fluides-structures. Maître de conférences en mathématiques à l’Università di Corsica depuis septembre 2002, elle a exercé plusieurs missions à l’international. Elle a été amenée à s’investir professionnellement à l’étranger, notamment en Egypte de 2006 à 2010, en Roumanie de 2011 à 2012, en Bulgarie de 2017 à 2019. En Egypte, elle a participé à la mise en place de la faculté d’ingénierie de l’Université Française d’Egypte et plus particulièrement, de son cycle préparatoire ingénieur.

Parallèlement à son rôle de chef de département de mathématiques, elle assure désormais la fonction de vice-présidente de la vie étudiante, où elle aura en charge la définition de la politique de vie étudiante et de campus.

En collaboration avec le service communication de l’Université de Corse.

