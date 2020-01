Corte : Premier rassemblement de l'année pour les jeunes sapeurs pompiers de Corse

"Prenez soin de vous, et des vôtres, nous sommes tous acteurs de la paix et du respect pour les anciens anciens, " : c'est par ces mots que le commandant Thierry Nutti, a commencé son discours.



"C'est un plaisir et une fierté de voir ces futurs citoyens du monde, des passionnés qui se retrouvent tous les samedis à l'école de la vie"

Le commandant n'a pas manqué citer "les valeurs que vous défendez aujourd'hui et que vous défendrez demain" ainsi que "ce lien inter-générationnel avec les anciens qui ont construit les fondations d'aujourd'hui dont vous assurerez la relève demain."



"N'hésitez pas a contacter les centres de secours proches de chez vous pour inscrire votre enfant, la porte est grande ouverte" précisait Guy Armanet président du SIS 2B en rappelant "Tutti inseme simu piu forti".



Les jeunes sapeurs-pompiers (jsp) sont des associations ou des écoles constituées dans le but de former des jeunes au monde des sapeurs-pompiers. On y trouve des activités de base comme la lutte contre l'incendie, les gestes de premiers secours, du sport et bien d'autres activités. Cette formation dure quatre ans, Ils sont 30.100, filles et garçons, à se retrouver chaque samedi dans les 1.500 sections de jeunes sapeurs-pompiers en France.